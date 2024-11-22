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20:38, 22 ноября 2024Экономика

В столице прошел рекордно дождливый день

Синоптик Леус: 21 ноября стало самым влажным за последние 75 лет в Москве
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

21 ноября стало самым влажным за последние 75 лет днем в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За сутки четверга в столице выпало 12,9 миллиметра осадков, еще 5 миллиметров добавилось в ночь на пятницу, 22 ноября. Всего, таким образом, в столице выпало 17,9 миллиметра осадков, или около трети от нормы ноября. К исходу вчерашних суток месячная норма была досрочно выполнена (всего за месяц выпало 58 миллиметров, или 112 процентов от нормы).

Еще больше осадков выпало в западных районах Подмосковья. Лидерами стали Можайск и Волоколамск, где были обновлены суточные рекорды по осадкам. Например, в Можайске четверг принес 37 миллиметров осадков (три четверти от месячной нормы). В Волоколамске выпало 30,5 миллиметра осадков. Вечером в этих городах дождь перешел в снег, в итоге был сформирован снежный покров высотой три и девять сантиметров соответственно.

Ранее Михаил Леус предсказывал, что в грядущие выходные, 23 и 24 ноября, на столичный регион обрушится циклон «Каэтано». Он будет сопровождаться порывистым ветром и осадками в виде дождей, снега и мокрого снега.

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