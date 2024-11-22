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17:47, 22 ноября 2024Экономика

В Москву придет «Каэтано»

Синоптик Леус: в выходные в Москву придет циклон «Каэтано»
Мария Черкасова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В грядущие выходные, 23 и 24 ноября, на столичный регион обрушится циклон «Каэтано». Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Циклон придет в Москву с юго-запада и будет сопровождаться порывистым ветром и осадками. В ночь на субботу, 23 ноября, пойдет небольшой снег, который будет постепенно усиливаться и переходить в мокрый снег, а в восточной части области и в дожди. Может выпасть до трети от месячной нормы осадков. Пик осадков придется на утро и первую половину дня, они будут сопровождаться ухудшением видимости. Местами возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дрогах и тротуарах будет скользко. В городе начнет формироваться снежный покров, температура днем будет держаться на уровне от нуля до плюс двух градусов.

Утром в воскресенье, 24 ноября, снежный покров достигнет от 1-5 сантиметров на востоке региона до 12-17 на западе, в Москве его высота ожидается в пределах 2-7 сантиметров. Образуется гололедица, и днем в воскресенье должно быть около нуля градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима придет в Москву на грядущих выходных.

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