Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

Синоптик Тишковец: метеорологическая зима придет в Москву в субботу

Метеорологическая зима придет в Москву на грядущих выходных. Об этом жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, уже в субботу по городу «зарядят мощные снегопады». В субботу начнет формироваться устойчивый снежный покров, высота которого составит четыре-шесть сантиметров. Тишковец отметил, что такой показатель полностью соответствует климатической норме.

«В воскресенье вдохнем настоящего зимнего воздуха», — написал синоптик. Он добавил, что 24 ноября ожидается солнечная погода без осадков с дневной температурой до минус двух — минус пяти градусов. На следующей неделе столбики термометров могут опуститься до минус восьми.

Ранее стало известно, какая погода ожидает Москву в Новый год. Согласно прогнозам, в праздники на улицах столицы будет лежать снег.