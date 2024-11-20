Москвичам предсказали погоду на Новый год

Синоптик Цыганков: к Новому году в Москве выпадет снег

К Новому году в Москве должен выпасть снег. О погоде в зимние праздники рассказал жителям столицы замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1».

Сейчас в городе стоит погода октября — столбики термометров показывают плюсовые значения. В ноябре среднесуточная температура воздуха в Москве должна держаться на уровне минус один — минус два градуса Цельсия, пояснил синоптик.

Цыганков отметил, что за последние 20-30 лет климат заметно потеплел. «Снежный покров уже два раза выпадал, таял. Вот сейчас в субботу еще выпадет, полежит немножко, опять растает. Но на Новый год, как правило, снег всегда выпадал и лежал уже в январе. Надеемся, что этот год не будет исключением», — рассказал метеоролог и спрогнозировал, что раньше декабря зима в столицу не придет.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам аномальный декабрь. Температура в первый месяц зимы будет превышать климатическую норму, пояснила синоптик.