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15:27, 19 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали аномальный декабрь

Синоптик Позднякова: в декабре Москву ожидает аномальное тепло
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москву и область ожидает аномально теплый декабрь. Такой прогноз столичному региону дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

«Декабрь пока ожидается с температурой выше климатической нормы, поэтому мы, конечно, рассчитываем, что выпавший снег после 23 ноября у нас ляжет и задержится на декабрь», — рассказала синоптик. Она предупредила, что прогноз еще может поменяться.

Позднякова также добавила, что с пятницы по субботу, 22 и 23 ноября, в Москве и Подмосковье может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что погода в Москве продолжает отставать от календаря. По его словам, в столице установилась нетипичная для текущего сезона температура воздуха.

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