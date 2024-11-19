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10:36, 19 ноября 2024Экономика

Синоптик рассказал об отстающей погоде в Москве

Синоптик Леус: ноябрьская погода продолжает отставать от календаря
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Погода в столице продолжает отставать от нормы для ноября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 19 ноября, столица останется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток Европейской части России циклонического вихря. В регион продолжат поступать холодные воздушные массы, из-за чего понизится температура. Осадки ожидаются в смешанной фазе.

Днем температура воздуха в столице будет держаться на уровне плюс 2-4 градуса, по области ожидается 0-5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но при этом останется ниже нормы и достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

В среду, 20 ноября, ожидается небольшой мокрый снег, переходящий в дожди. Температура к вечеру составит плюс 3-5 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину аномально высоких температур воздуха в России. Это атлантические циклоны, несущие теплый воздух. По словам синоптика, в Москве и Санкт-Петербурге температура должна прийти в норму, когда центры атлантических циклонов окажутся южнее широты Санкт-Петербурга.

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