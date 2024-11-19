Аномальную погоду в России объяснили

Синоптик Позднякова: погоду в России сейчас определяют атлантические циклоны

Погоду в России в настоящее время определяют атлантические циклоны: они несут теплый воздух и делают температуру практически по всей стране аномально высокой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Если в Центральной России аномалия составляет 4–6 градусов, то в Сибири она местами превышает 10 градусов. К норме температура приблизится после установления сибирского антициклона. Тогда в регионе начнется настоящая зима с морозами и с отсутствием снегопадов. В Москве и Санкт-Петербурге температура должна прийти в норму, когда центры атлантических циклонов окажутся южнее широты Санкт-Петербурга. На данный момент они проходят по акватории арктических морей.

Переход к нормальной температуре, скорее всего, начнется в конце ноября. Несмотря на то, что температурные значения в Москве останутся немного выше нормы, показатели уже будут отрицательными, на уровне минус 2-3 градусов.

После 22-23 ноября в столице установится снежный покров. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздняков заявляла, что сугробы к выходным могут вырасти до уровня пяти сантиметров.