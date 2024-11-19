Назван срок появления в Москве сугробов

«Известия»: к концу недели в Москве возможны сугробы и гололедица

В Москве к концу недели ожидаются устойчивый снежный покров и гололедица. Об этом пишут «Известия».

Специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала изданию, что в субботу уже будет идти мокрый снег, местами сильный. Из-за понижения температуры воздуха есть вероятность, что осадки уже не растают, и могут образоваться сугробы высотой до пяти сантиметров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ночь на понедельник, 25 ноября, в Москве столбики термометров опустятся ниже отметки минус 10 градусов.