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02:34, 19 ноября 2024Экономика

Назван срок появления в Москве сугробов

«Известия»: к концу недели в Москве возможны сугробы и гололедица
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве к концу недели ожидаются устойчивый снежный покров и гололедица. Об этом пишут «Известия».

Специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала изданию, что в субботу уже будет идти мокрый снег, местами сильный. Из-за понижения температуры воздуха есть вероятность, что осадки уже не растают, и могут образоваться сугробы высотой до пяти сантиметров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ночь на понедельник, 25 ноября, в Москве столбики термометров опустятся ниже отметки минус 10 градусов.

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