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13:30, 18 ноября 2024Экономика

В столицу нагрянут морозы

Синоптик Шувалов: ночью 25 ноября в столице похолодает до минус 10 градусов
Мария Черкасова

Фото: Ian Keefe / Unsplash

В ночь на понедельник, 25 ноября, в столице столбики термометров опустятся ниже отметки минус 10 градусов. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Туле, Твери, Рязани в ночное время похолодает до минус 14 градусов. В выходные, 23 и 24 ноября, в регионах выпадет снег, высота сугробов местами достигнет десяти сантиметров. Такие погодные условия синоптик назвал «репетицией зимы». Однако зима в этот период не начнется, поскольку со вторника, 26 ноября, вернутся оттепели, а сугробы начнут таять.

Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин предсказал в столице аномально холодную погоду на Новый год. По его словам, в ночь на 1 января столбики термометров могут опуститься ниже отметки в 10 градусов. Может пойти небольшой снег, днем осадки усилятся.

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