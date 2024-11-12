Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 12 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

Метеоролог Ильин: Москву ожидает аномально холодная новогодняя ночь
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2024 году москвичей ожидает аномально холодная новогодняя ночь. Об этом жителей столицы предупредил синоптик и метеоролог Александр Ильин, передает «360».

Он напомнил, что в последние годы температура в ночь на Новый год в Москве держалась в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов. В дневное время шел небольшой снег, а температура была от 0 до минус 3 градусов. Однако в текущем году погода может оказаться холоднее.

«Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже минус 10 градусов. Это ниже климатической нормы», — рассказал Ильин. Он добавил, что мороз ожидается и днем: от минус 4 до минус 9 градусов. В ночь на 1 января может пройти небольшой снег, в дневное время осадки усилятся. Может выпасть около семи сантиметров.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на текущей неделе. По его словам, столицу ожидает «серый, облачный скучный формат глухой осени».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше