Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

Метеоролог Ильин: Москву ожидает аномально холодная новогодняя ночь

В 2024 году москвичей ожидает аномально холодная новогодняя ночь. Об этом жителей столицы предупредил синоптик и метеоролог Александр Ильин, передает «360».

Он напомнил, что в последние годы температура в ночь на Новый год в Москве держалась в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов. В дневное время шел небольшой снег, а температура была от 0 до минус 3 градусов. Однако в текущем году погода может оказаться холоднее.

«Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже минус 10 градусов. Это ниже климатической нормы», — рассказал Ильин. Он добавил, что мороз ожидается и днем: от минус 4 до минус 9 градусов. В ночь на 1 января может пройти небольшой снег, в дневное время осадки усилятся. Может выпасть около семи сантиметров.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на текущей неделе. По его словам, столицу ожидает «серый, облачный скучный формат глухой осени».