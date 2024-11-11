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16:39, 11 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали скучную осень

Синоптик Шувалов: на текущей неделе Москву ожидает сухая и безветренная погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На текущей неделе в Москву придет похолодание. О том, какой погоды стоит ожидать жителям столицы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает 360.ru.

Температура воздуха в Москве начнет падать 11 ноября. В течение всей недели столбики термометров будут держаться в районе нуля градусов. «На фоне радостных солнечных выходных дней погода на неделе опять вернется в такой серый, облачный скучный формат глухой осени», — отметил Шувалов.

Он добавил, что установится сухая и почти безветренная погода. Значительные осадки в виде мокрого снега ожидаются не раньше пятницы, 15 ноября. Ближе к выходным также понизится давление, до 737-740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет грядущая зима в России. По его словам, зимние холода наступят лишь в декабре.

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