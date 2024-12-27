Киев уличили в терроре в отношении сотрудников ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов: Киев терроризирует сотрудников ЗАЭС

Киев терроризирует сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними», — рассказал Ульянов.

Постпред России при международных организациях в Вене вместе с тем напомнил о террористическом акте Киева против начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. Автомобиль сотрудника станции был подорван, в результате выжить ему не удалось.

Ульянов также уличил украинские власти в попытке оказать давление на Россию с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, сделать это Киев хотел на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.