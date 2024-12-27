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13:01, 27 декабря 2024Бывший СССР

Киев уличили в попытке оказать давление на Россию с помощью МАГАТЭ

Постпред в Вене Ульянов: Киев попытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Киев попытался надавить на Россию с помощью созванной по его инициативе внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что проведение внеочередной сессии имело целью оказать на нас давление в связи с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре, которая в значительной степени работает на нужды вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

12 декабря Украина созвала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. По данным агентства, целью мероприятия было обсуждение последствий «нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС».

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