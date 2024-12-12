В МАГАТЭ заявили о созыве Украиной внеочередного заседания Совета управляющих

МАГАТЭ: Украина созовет внеочередное заседание Совета управляющих

Украина созовет внеочередное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на организацию.

Как отметили в агентстве, цель мероприятия — обсудить «последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС».

«Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 12 декабря, в 10:00 по центральноевропейскому времени», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей обеспокоенности обстановкой близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за боевых действий.

Также сообщалось, что МАГАТЭ расширит поддержку Украины.