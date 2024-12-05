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12:32, 5 декабря 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ обеспокоился обстановкой близ Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация близ Запорожской АЭС остается напряженной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о своей обеспокоенности обстановкой близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за боевых действий, передает ТАСС.

«Ситуация вокруг ЗАЭС остается весьма напряженной, боевые действия идут буквально рядом с этой станцией», — рассказал Гросси. По его словам, вероятность попадания ракеты в ЗАЭС остается.

Он добавил, что поднимет этот вопрос на грядущих через несколько недель переговорах с представителями России и Украины.

Ранее Гросси заявил, что посетит Россию в ближайшие месяцы. На полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку 12 ноября Гросси выразил надежду, что скоро проведет встречу с российской командой.

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