Гросси анонсировал визит в Россию

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что в ближайшие месяцы посетит Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

На полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку Гросси выразил надежду, что скоро проведет встречу с командой России.

«Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи. Я точно не знаю, но в ближайшие несколько месяцев я уверен, я буду там», — заявил он.

Ранее Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе МАГАТЭ в урегулирование конфликта на Украине. Глава агентства отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности.