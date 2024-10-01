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18:47, 1 октября 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ рассказали о вкладе в урегулирование конфликта на Украине

Гросси: МАГАТЭ поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает БелТА.

Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе агентства в урегулирование конфликта на Украине. «Одно можно сказать наверняка: МАГАТЭ никогда не находилось в стороне, постоянно участвовало в процессе, чтобы разрешить ситуацию мирным путем», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности. Он подчеркнул неоднократные посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визиты в Россию и на Украину.

Ранее на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Отмечается, что электростанцию продолжает питать вторая высоковольтная линия — «Днепровская».

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      Алевтина Запольская
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