В МАГАТЭ рассказали о вкладе в урегулирование конфликта на Украине

Гросси: МАГАТЭ поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает БелТА.

Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе агентства в урегулирование конфликта на Украине. «Одно можно сказать наверняка: МАГАТЭ никогда не находилось в стороне, постоянно участвовало в процессе, чтобы разрешить ситуацию мирным путем», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности. Он подчеркнул неоднократные посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визиты в Россию и на Украину.

Ранее на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Отмечается, что электростанцию продолжает питать вторая высоковольтная линия — «Днепровская».