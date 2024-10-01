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12:11, 1 октября 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС отключилась вторая высоковольтная линия

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об отключении второй высоковольтной линии

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (АЭС) сообщила в Telegram об отключении второй высоковольтной линии электропередачи.

«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная -1"», — говорится в публикации.

Отмечается, что электростанцию продолжает питать вторая высоковольтная линия — «Днепровская». По заявлению представителей АЭС, безопасности ядерного объекта ничто не угрожает.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий исключил вероятность захвата АЭС Вооруженными силами Украины. Он добавил, что угрозой для станции остаются артиллерийские обстрелы и атаки украинских беспилотников.

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      Глеб Палехов
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