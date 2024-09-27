Балицкий: захват ЗАЭС со стороны ВСУ невозможен, ВС России защищают станцию

Захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможен, Вооруженные силы (ВС) России защищают станцию. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий исключил вероятность захвата ЗАЭС со стороны ВСУ в случае попыток высадить десант. Он подчеркнул, что ВС России готовы к возможным попыткам украинских войск пересечь Днепр.

«Мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет», — заявил губернатор Запорожья. Балицкий отметил, что российская ПВО обеспечивает безопасность станции. При этом он добавил, что артиллерийские обстрелы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ пока еще остаются угрозой для ЗАЭС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о десятках украинских БПЛА в районе ЗАЭС в день. По его информации, за четыре месяца зафиксировано более двух тысяч полетов.