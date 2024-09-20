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17:53, 20 сентября 2024Бывший СССР

В МИД заявили о десятках украинских БПЛА в районе ЗАЭС в день

Постпред России Ульянов: в районе ЗАЭС фиксируется до 62 украинских БПЛА в день
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фиксируется до 62 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в день. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

Ульянов заявил о десятках зафиксированных полетах украинских дронов в день в ходе сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам представителя МИД, ежедневно отмечается от шести до 62 полетов украинских БПЛА.

«Всего за четыре месяца таких полетов было 2 054», — подчеркнул постпред России.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о массовом налете беспилотников ВСУ. По ее словам, сохраняется опасность применения БПЛА по Энергодару и инфраструктуре города.

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