В МИД заявили о десятках украинских БПЛА в районе ЗАЭС в день

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фиксируется до 62 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в день. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.
Ульянов заявил о десятках зафиксированных полетах украинских дронов в день в ходе сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам представителя МИД, ежедневно отмечается от шести до 62 полетов украинских БПЛА.
«Всего за четыре месяца таких полетов было 2 054», — подчеркнул постпред России.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о массовом налете беспилотников ВСУ. По ее словам, сохраняется опасность применения БПЛА по Энергодару и инфраструктуре города.