На Запорожской АЭС заявили о массовом налете беспилотников ВСУ

Представитель ЗАЭС Яшина заявила о массовом налете БПЛА ВСУ на Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают массовый налет беспилотников на Энергодар. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, передает ТАСС.

«На Энергодар массовый налет беспилотников. Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС», — сообщила Яшина.

Ранее представитель станции заявила, что угрозы для ЗАЭС со стороны ВСУ продолжают расти. Она отметила, что украинские войска часто наносят удары по гражданской инфраструктуре в Энергодаре.

17 сентября глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ город остался без света и воды. Он добавил, что в городе также отсутствует связь.