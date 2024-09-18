Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС заявили о массовом налете беспилотников ВСУ

Представитель ЗАЭС Яшина заявила о массовом налете БПЛА ВСУ на Энергодар

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают массовый налет беспилотников на Энергодар. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, передает ТАСС.

«На Энергодар массовый налет беспилотников. Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС», — сообщила Яшина.

Ранее представитель станции заявила, что угрозы для ЗАЭС со стороны ВСУ продолжают расти. Она отметила, что украинские войска часто наносят удары по гражданской инфраструктуре в Энергодаре.

17 сентября глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ город остался без света и воды. Он добавил, что в городе также отсутствует связь.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

      Напавший на школу в Челябинске подросток состоял в деструктивных сообществах

      Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

      Пашинян поучаствует в саммите БРИКС

      На Украине непригодного к мобилизации задержали силой

      Российские угольщики вернулись к поставкам за рубеж себе в убыток

      Легенду «Ромы» уволили с поста главного тренера клуба

      Россиянка поссорилась с сожителем и сожгла его вместе с домом

      В российском регионе ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

      В Молдавии решили отправить в отставку командующего армией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше