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16:34, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС заявили о росте угроз для станции со стороны ВСУ

Представитель ЗАЭС Яшина заявила о росте угроз для станции со стороны ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Угрозы для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают расти. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

«Количество угроз со стороны ВСУ увеличилось. В апреле ВСУ нанесли целую серию ударов по объектам на территории станции, включая энергоблоки. В августе серьезные повреждения после взрыва украинского беспилотника получила одна из градирен», — рассказала представитель станции.

Она отметила, что украинские войска также часто наносит удары по гражданской инфраструктуре в Энергодаре.

11 августа ВСУ с помощью беспилотников нанесли два удара по одной из градирен Запорожской АЭС, в результате на станции возник пожар. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала действия Украины ядерным терроризмом.

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      Глеб Палехов
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