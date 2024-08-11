В Росатоме сообщили о серьезных повреждениях на Запорожской АЭС

Росатом: в результате атаки ВСУ серьезно повреждена градирня ЗАЭС

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно повреждена градирня Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Росатоме, передает ТАСС.

В госкорпорации рассказали, что вечером 11 августа по одной из двух градирен АЭС было нанесено два прямых удара украинскими беспилотниками, из-за чего возник пожар. Примерно через два часа силам МЧС удалось справиться с огнем.

«Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка», — говорится в сообщении.

В Роатоме назвали произошедшее актом ядерного терроризма. Похожую формулировку использовала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, киевские власти перешли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».