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00:19, 12 августа 2024Россия

В Росатоме сообщили о серьезных повреждениях на Запорожской АЭС

Росатом: в результате атаки ВСУ серьезно повреждена градирня ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно повреждена градирня Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Росатоме, передает ТАСС.

В госкорпорации рассказали, что вечером 11 августа по одной из двух градирен АЭС было нанесено два прямых удара украинскими беспилотниками, из-за чего возник пожар. Примерно через два часа силам МЧС удалось справиться с огнем.

«Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка», — говорится в сообщении.

В Роатоме назвали произошедшее актом ядерного терроризма. Похожую формулировку использовала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, киевские власти перешли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».

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      Марина Совина
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