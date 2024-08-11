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22:32, 11 августа 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме

Захарова: Киев принялся за ядерный терроризм
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила Киев в ядерном терроризме. Таким образом она отреагировала на обстрел Запорожской атомной станции (ЗАЭС) со стороны украинской армии, после чего на объекте начался пожар.

По ее словам, украинские власти перешли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», — задалась вопросом дипломат.

О возгорании на ЗАЭС сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, произошедшее никак не угрожает ни станции, ни людям.

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      Марина Совина
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