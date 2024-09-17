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17:01, 17 сентября 2024Бывший СССР

Энергодар остался без света и воды после обстрела со стороны ВСУ

Глава Энергодара Сеновос: город остался без света и воды после обстрела ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Энергодар остался без света и воды. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз, его слова передает ТАСС.

«Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения», — сообщил городской руководитель.

Он добавил, что из-за перебоев со светом в городе также отсутствует связь.

Ранее на Запорожской атомной электростанции (АЭС) заявили о росте угроз для ядерного объекта со стороны ВСУ. По словам директора АЭС по коммуникациям Евгении Яшиной, число ударов, которые украинские войска наносят по станции и ее окрестностям, в том числе Энергодару, продолжает увеличиваться.

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      Глеб Палехов
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