Энергодар остался без света и воды после обстрела со стороны ВСУ

Глава Энергодара Сеновос: город остался без света и воды после обстрела ВСУ

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Энергодар остался без света и воды. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз, его слова передает ТАСС.

«Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения», — сообщил городской руководитель.

Он добавил, что из-за перебоев со светом в городе также отсутствует связь.

Ранее на Запорожской атомной электростанции (АЭС) заявили о росте угроз для ядерного объекта со стороны ВСУ. По словам директора АЭС по коммуникациям Евгении Яшиной, число ударов, которые украинские войска наносят по станции и ее окрестностям, в том числе Энергодару, продолжает увеличиваться.