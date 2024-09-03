Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит поддержку Украины, займет более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, организация намерена увеличить помощь Киеву. «Занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры», — уточнил глава МАГАТЭ.

Он отметил, что решение было принято после ряда ракетных атак.

Ранее Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед своей поездкой на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС «очень хрупкая».