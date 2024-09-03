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21:11, 3 сентября 2024Мир

МАГАТЭ расширит поддержку Украины

Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит поддержку Украины, займет более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, организация намерена увеличить помощь Киеву. «Занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры», — уточнил глава МАГАТЭ.

Он отметил, что решение было принято после ряда ракетных атак.

Ранее Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед своей поездкой на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС «очень хрупкая».

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      Марина Совина
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