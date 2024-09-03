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19:24, 3 сентября 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с президентом Украины перед поездкой на ЗАЭС

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси встретился с Зеленским перед поездкой на ЗАЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед своей поездкой на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), передает Reuters.

«Гросси сообщил СМИ, что ситуация на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, "очень хрупкая"», — пишет агентство. Информация о целях встречи главы МАГАТЭ и украинского лидера не уточняется.

Ранее стало известно, что Гросси встретился с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко, руководителем национального атомного регулятора Олегом Кориковым и директором «Энергоатома» Петром Котиным. В МАГАТЭ заявляли о намерении Гросси «провести переговоры на высшем уровне на Украине» перед оценкой обстановки на ЗАЭС.

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      Валентин Карант
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