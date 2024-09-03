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13:34, 3 сентября 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ после Курской АЭС приехал на Запорожскую

Гендиректор МАГАТЭ Гросси провел переговоры с представителями Украины

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после осмотра повреждений на Курской АЭС провел переговоры с представителями Украины. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

Гросси встретился с главой Минэнерго Германом Галущенко, руководителем национального атомного регулятора Олегом Кориковым и директором «Энергоатома» Петром Котиным.

Глава МАГАТЭ заверил, что его ведомство «полностью привержено обеспечению безопасности ядерных объектов Украины, присутствуя на каждом из них».

В МАГАТЭ рассказали о намерении Гросси «провести переговоры на высшем уровне на Украине» перед оценкой обстановки на ЗАЭС.

Ранее Гросси сообщил о своем визите на Запорожскую АЭС с целью «помочь предотвратить ядерную аварию».

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      Сергей Болиев
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