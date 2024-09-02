Гросси поехал на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси отправился на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС. Об этом он написал в Х.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что цель визита — «продолжить помощь и помочь предотвратить ядерную аварию».

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

Также чиновник рассказал, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.