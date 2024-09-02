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22:06, 2 сентября 2024Мир

Гросси поехал на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси отправился на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС. Об этом он написал в Х.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что цель визита — «продолжить помощь и помочь предотвратить ядерную аварию».

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

Также чиновник рассказал, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Юлия Мискевич
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