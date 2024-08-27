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14:21, 27 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси завершил осмотр Курской АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции (АЭС) и начал знакомство с социальными объектами города Курчатова. Об этом сообщает ТАСС.

В Курчатове Гросси посетит школу. Там главе МАГАТЭ расскажут о переходе детей на удаленное обучение. Ему также покажут жилой микрорайон атомщиков. После этого на главной площади города состоится общение с журналистами.

Уточняется, что осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 занял около четырех часов. Сразу после завершения визита в Россию глава агентства отправится в Киев.

Ранее стало известно, что Гросси лично проводил осмотр Курской АЭС. Отмечалось, что целью его визита в Курчатов является оценка уровня безопасности станции.

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      Виктория Кондратьева
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