Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси завершил осмотр Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции (АЭС) и начал знакомство с социальными объектами города Курчатова. Об этом сообщает ТАСС.

В Курчатове Гросси посетит школу. Там главе МАГАТЭ расскажут о переходе детей на удаленное обучение. Ему также покажут жилой микрорайон атомщиков. После этого на главной площади города состоится общение с журналистами.

Уточняется, что осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 занял около четырех часов. Сразу после завершения визита в Россию глава агентства отправится в Киев.

Ранее стало известно, что Гросси лично проводил осмотр Курской АЭС. Отмечалось, что целью его визита в Курчатов является оценка уровня безопасности станции.