Глава МАГАТЭ рассказал о планах на встречу с Зеленским

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о планах обсудить с Зеленским ситуацию на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). О планах на встречу с украинским лидером он рассказал в эфире телеканала Al Arabiya.

«Есть многое, что нужно обсудить с ним. Конечно, одна из тем — это ситуация на ЗАЭС, но, как вы знаете, имеется серьезная напряженность с энергетической инфраструктурой Украины, в частности, ядерной», — сказал Гросси.

Он добавил, что беспокойство также вызывают атомные электростанции, все еще работающие на Украине. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что планирует обсудить это с Зеленским.

Рафаэль Гросси 29 августа рассказал, когда в следующий раз посетит Запорожскую АЭС. По его словам, он прибудет на объект в промежутке с 2 по 8 сентября.