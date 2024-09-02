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16:44, 2 сентября 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ рассказал о планах на встречу с Зеленским

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о планах обсудить с Зеленским ситуацию на ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). О планах на встречу с украинским лидером он рассказал в эфире телеканала Al Arabiya.

«Есть многое, что нужно обсудить с ним. Конечно, одна из тем — это ситуация на ЗАЭС, но, как вы знаете, имеется серьезная напряженность с энергетической инфраструктурой Украины, в частности, ядерной», — сказал Гросси.

Он добавил, что беспокойство также вызывают атомные электростанции, все еще работающие на Украине. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что планирует обсудить это с Зеленским.

Рафаэль Гросси 29 августа рассказал, когда в следующий раз посетит Запорожскую АЭС. По его словам, он прибудет на объект в промежутке с 2 по 8 сентября.

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      Александр Курбатов
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