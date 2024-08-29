Глава МАГАТЭ назвал сроки визита на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе вы увидите меня на Запорожской [АЭС]», — сказал он.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

В ходе визита в Курскую область глава МАГАТЭ заявил, что на следующей неделе планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской АЭС, а затем вернется в Россию.