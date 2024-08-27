Глава МАГАТЭ анонсировал встречу с Зеленским

Гросси анонсировал встречу с Зеленским в Киеве по ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретится с Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил Гросси в ходе визита в Курчатов, передает РИА Новости.

Гросси анонсировал встречу с Зеленским в Киеве на следующей неделе. Он сообщил о планах обсудить ситуацию на ЗАЭС, а также присутствие инспекторов МАГАТЭ на различных атомных объектах на территории Украины.

«У нас есть целый ряд вещей, которые я хотел бы с ним обсудить. Пойдет речь о ситуации на Запорожской АЭС», — подчеркнул директор МАГАТЭ. Он подчеркнул, что главным вопросом в ходе встречи будет возможность сохранения диалога России и Украины.

Ранее Гросси предупредил о последствиях внешнего воздействия на Курскую АЭС. Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.