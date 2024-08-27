Глава МАГАТЭ предупредил о последствиях внешнего воздействия на Курскую АЭС

Последствия внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию (АЭС) будут крайне серьезными. Об этом предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов, сообщает ТАСС.
«На работающем объекте у нас речь идет о совершенно других эксплуатационных температурах, и в случае, если на станцию будет оказано какое-то внешнее воздействие, последствия этого воздействия могут оказаться крайне серьезными», — отметил глава агентства.
Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.
Ранее Гросси завершил осмотр Курской АЭС и начал знакомство с социальными объектами Курчатова. В Курчатове Гросси посетит школу. Там главе МАГАТЭ расскажут о переходе детей на удаленное обучение. Ему также покажут жилой микрорайон атомщиков. Уточняется, что осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 занял около четырех часов.