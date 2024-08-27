Глава МАГАТЭ предупредил о последствиях внешнего воздействия на Курскую АЭС

Гросси: последствия внешнего воздействия на Курскую АЭС будут крайне серьезными

Последствия внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию (АЭС) будут крайне серьезными. Об этом предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов, сообщает ТАСС.

«На работающем объекте у нас речь идет о совершенно других эксплуатационных температурах, и в случае, если на станцию будет оказано какое-то внешнее воздействие, последствия этого воздействия могут оказаться крайне серьезными», — отметил глава агентства.

Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Ранее Гросси завершил осмотр Курской АЭС и начал знакомство с социальными объектами Курчатова. В Курчатове Гросси посетит школу. Там главе МАГАТЭ расскажут о переходе детей на удаленное обучение. Ему также покажут жилой микрорайон атомщиков. Уточняется, что осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 занял около четырех часов.