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15:36, 27 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ предупредил о последствиях внешнего воздействия на Курскую АЭС

Гросси: последствия внешнего воздействия на Курскую АЭС будут крайне серьезными

Фото: Пресс-служба Росатома / ТАСС

Последствия внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию (АЭС) будут крайне серьезными. Об этом предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов, сообщает ТАСС.

«На работающем объекте у нас речь идет о совершенно других эксплуатационных температурах, и в случае, если на станцию будет оказано какое-то внешнее воздействие, последствия этого воздействия могут оказаться крайне серьезными», — отметил глава агентства.

Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Ранее Гросси завершил осмотр Курской АЭС и начал знакомство с социальными объектами Курчатова. В Курчатове Гросси посетит школу. Там главе МАГАТЭ расскажут о переходе детей на удаленное обучение. Ему также покажут жилой микрорайон атомщиков. Уточняется, что осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 занял около четырех часов.

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      Семен Александров
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