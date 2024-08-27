Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в Курской области

Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — сказал он журналистам после осмотра Курской атомной электростанции (АЭС).

Гросси добавил, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить такое развитие событий. В частности, планируется обсуждение вопроса с представителями МИД России и «Росатома».

Глава МАГАТЭ также рассказал, что в ходе осмотра на Курской АЭС были обнаружены следы атак дронов. Он подчеркнул, что беспокоится за безопасность электростанции, так как в нескольких километрах от нее идут боевые действия.

27 августа Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской атомной электростанции. Целью визита было желание главы МАГАТЭ сформировать независимую точку зрения о ситуации вокруг АЭС.