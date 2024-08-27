Глава МАГАТЭ назвал цели посещения Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси намерен обсудить действия по оценке безопасности Курской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что намерен обсудить действия по оценке безопасности Курской атомной электростанции (АЭС). Его слова приводятся на сайте организации.

«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — говорится в заявлении Гросси.

Глава МАГАТЭ также назвал еще одну цель своего визита — сформировать собственную, независимую точку зрения о ситуации вокруг атомной электростанции.

Ранее стало известно, что Гросси посетит Курскую атомную электростанцию (АЭС) 27 августа из-за «серьезной ситуации» на объекте. Глава МАГАТЭ пообещал побеседовать с руководством станции и определить, совершались ли атаки на нее.