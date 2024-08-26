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15:23, 26 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС 27 августа

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию (АЭС) 27 августа из-за «серьезной ситуации» на объекте. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — приводит агентство слова главы международной организации.

Дополнительно уточняется, что целью визита является формирование собственной, независимой точки зрения о ситуации вокруг АЭС.

Ранее Гросси пообещал посетить Курскую АЭС, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Глава международной организации также подчеркнул, что хочет оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.

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      Максим Габриелян
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