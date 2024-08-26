Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС 27 августа

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию (АЭС) 27 августа из-за «серьезной ситуации» на объекте. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — приводит агентство слова главы международной организации.

Дополнительно уточняется, что целью визита является формирование собственной, независимой точки зрения о ситуации вокруг АЭС.

Ранее Гросси пообещал посетить Курскую АЭС, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Глава международной организации также подчеркнул, что хочет оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.