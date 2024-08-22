Визит главы МАГАТЭ на Курскую АЭС подтвердили

МАГАТЭ: визит Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе. Об этом заявили в пресс-службе агентства, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с Гросси предупреждал об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС из-за действий Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные также подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

Ранее Гросси пообещал посетить Курскую АЭС, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что хочет оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.