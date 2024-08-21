Глава МАГАТЭ Гроссии сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе

Гросси сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

«Гросси заявил, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки», — указало издание.

По словам Гросси, он хочет оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции, упомянув о недавнем уничтожении Украиной мостов через реку Сейм. Глава МАГАТЭ также обратил внимание на то, что АЭС «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» с украинских позиций.

18 августа в Международном агентстве по атомной энергии заявили о готовности главы организации Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС. Как уточняется, Гросси незамедлительно отреагировал на приглашение России посетить станцию, «безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию, что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.