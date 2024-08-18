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06:50, 18 августа 2024Россия

Эксперт сообщил об усилении защиты Курской АЭС

Главред Марцинкевич заявил об усилении физической защиты Курской АЭС

Фото: Concern Rosenergoatom / Global Look Press

Физическая защита Курской атомной электростанции (АЭС) была усилена. Об этом сообщил главный редактор аналитического онлайн-издания «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич, передает РИА Новости.

По его словам, станция продолжает работать в штатном режиме. Эксперт выразил надежду на то, что на АЭС уже приняли меры для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха, «чтобы не летало».

«Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо. Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти», — заявил Марцинкевич.

Ранее Министерство обороны России сообщило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС с целью обвинить Россию в «самообстреле». В ведомстве подчеркнули, что если Киев попытается реализовать задуманное, «будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры».

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