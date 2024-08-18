Эксперт сообщил об усилении защиты Курской АЭС

Главред Марцинкевич заявил об усилении физической защиты Курской АЭС

Физическая защита Курской атомной электростанции (АЭС) была усилена. Об этом сообщил главный редактор аналитического онлайн-издания «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич, передает РИА Новости.

По его словам, станция продолжает работать в штатном режиме. Эксперт выразил надежду на то, что на АЭС уже приняли меры для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха, «чтобы не летало».

«Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо. Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти», — заявил Марцинкевич.

Ранее Министерство обороны России сообщило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС с целью обвинить Россию в «самообстреле». В ведомстве подчеркнули, что если Киев попытается реализовать задуманное, «будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры».

