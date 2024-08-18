Россия пообещала жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской АЭС

МО: Киев готовит провокацию на Курской АЭС, ответ России будет жестким

Украина готовит провокацию на Курской атомной электростанции (АЭС) с целью обвинить Россию в «самообстреле», ответ Москвы будет жестким. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что если Киев попытается реализовать задуманное, «будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. По ее словам, это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.