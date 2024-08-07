Военкор Поддубный: ВСУ насыщали курское приграничье техникой и живой силой

После попытки прорыва диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области 6 августа бои в приграничье не прекратились. Сообщается, что ВСУ продолжили стягивать к Курской области живую силу и технику, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Российские военные корреспонденты считают, что Украина всерьез планирует развивать наступление в этом регионе, а также называют возможной целью ВСУ Курскую атомную электростанцию.

Численность атакующей Курскую область группировки ВСУ могла вырасти

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Геннадия Алехина, общая численность пытающейся прорваться на территорию России группировки ВСУ выросла до 900 человек. Эксперт заявил, что Украина задействовала на этом участке резерв и направила к месту боев дополнительный батальон. Ранее же сообщалось, что со стороны Украины в боях участвовала группировка в 300 человек при поддержке артиллерии и танков.

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По мнению Алехина, ситуация в приграничье обострилась. «Сегодня будет тяжело. Многое зависит от действий с нашей стороны. Противник открыл свои карты. Наш ход», — заявил эксперт.

О росте численности группировки ВСУ сообщает и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он заявил, что в ночь на 7 августа Украина активно пыталась «насытить» приграничье живой силой и техникой.

Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю, насыщать район боевых действий средствами ПВО и РЭБ, ВСУ судя по всему всерьез планируют развивать наступление (...). Обстановка сложная Евгений Поддубный

Военный обозреватель Владислав Шурыгин также отметил, что ВСУ могут ввести в бой и дополнительные резервы — он предположил, что Украина может перебросить к Курской области еще до трех бригад. «В этом случае [у ВСУ] останутся еще две бригады, которые могут пойти на усиление, или не пойти», — отметил Шурыгин.

Ряд экспертов сочли атаку на Курскую область отвлекающим маневром

Как считает полковник в отставке Геннадий Алехин, действия ВСУ в Курской области преследуют цель расширить линию боевого соприкосновения, а прорыв тактических групп напрямую связан с угрозой Белгородской области.

Этой же точки зрения придерживается и российский политолог Сергей Марков. Он предположил, что главный удар Украины может быть нацелен именно на Белгород, а бои в курском приграничье — лишь отвлекающий маневр. «Ударом по Курской области пытается растащить резервы армии России и отвлечь их от Белгорода», — предположил политолог.

Так же о действиях ВСУ высказывался и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, в то время, как часть задействованной при вторжении группировки атакует в Курской области, главный удар может быть направлен на другой участок границы.

Куда-нибудь, например, в сторону Валуек, Белгородской области. С теми же перспективами, впрочем, что и «беспримерный» поход на Грайворон Александр Коц

Среди возможных целей атаки ВСУ называют Курскую АЭС

Военный корреспондент Александр Сладков и эксперт Геннадий Алехин предположили, что пытающаяся прорваться в Курскую область группировка может попытаться дойти до расположенной в городе Курчатове Курской атомной электростанции (АЭС). В качестве подтверждения Алехин называет якобы имевшие место попытки ракетного удара по Курчатову, при этом власти города опровергали сообщения об обстреле АЭС.

Среди возможных причин, по которым Украина может пытаться атаковать регион, в котором расположена Курская АЭС, Сладков назвал желание Киева вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией и ядерный шантаж.

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«Зачем ВСУ нужна Курская атомная станция? Пригодится. Вариантов много. Потребовать отдать им Запорожскую АЭС, и тогда они уйдут с Курской. Потребуют вывести войска с Украины, в противном случае они подорвут Курскую АЭС», — порассуждал военкор и добавил, что еще одной причиной может стать желание вывести АЭС из строя безаварийно, лишив Россию крупнейшего источника энергии.

По информации из открытых источников, Курская АЭС входит в первую тройку атомных электростанций по мощности, и в первую четверку электростанций всех типов по количеству вырабатываемой энергии.

В свою очередь, военный обозреватель Владислав Шурыгин считает, что прорыв в сторону Курчатова и Курской АЭС действительно рассматривался Украиной как одна из возможных целей, однако он предположил, что главной целью ВСУ ставили захват города Рыльска, районного центра Курской области. Все прочие варианты дальнейшего продвижения украинских войск Шурыгин назвал фантастическими.

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Эксперты разошлись во мнениях о пиар-составляющей действий украинских войск

Еще одной возможной причиной, по которой ВСУ бросили силы на прорыв границы в Курской области, назвали пиар. По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, бои в приграничье с привлечением тяжелой техники, ПВО и артиллерии были начаты Украиной лишь для демонстрации возможностей ВСУ «западным кураторам». «Вот, мы (ВСУ) смогли что-то сделать. Да, (...) потери, нас выбили, но вот мы даже такими силами смогли, дайте нам побольше вооружений», — попытался объяснить логику украинского командования Михайлов.

Однако не все согласились с такими доводами или частично поставили их под сомнение. «Какой может быть пиар в Курской области, которая сама по себе не является чем-то стратегическим? Пятью бригадами дойти до Курска? Бессмысленно», — порассуждал военный обозреватель Владислав Шурыгин. При этом он согласен, что захват районного центра — Рыльска — все-таки позволил бы ВСУ говорить об успехах и «на весь мир трубить, что ВСУ на третьем году войны захватили у русских целый район», тем самым создав более выгодные переговорные позиции.

В то же время военный блогер Алексей Живов полностью отверг предположение о пиар-составляющей попытки прорыва. По его словам, ВСУ разрабатывали план наступления все лето и серьезно готовились к боевым действиям в приграничье. «Не пиар ход. Скорее часть плана по наступлению», — подытожил Живов.

В действиях ВСУ нашли отличия от предыдущих атак на российское приграничье

Рассуждая об отличиях событий 6-7 августа в Курской области от предыдущих атак украинских ДРГ, военкор Александр Коц отметил, что во время нынешней атаки были в большей степени задействованы регулярные подразделения ВСУ, что исключает дальнейшую возможность для Украины откреститься от боевых действий.

По словам Коца, ранее при задействовании таких подразделений как Русский добровольческий корпус (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Украина могла заявить, что не является участницей приграничного конфликта, но может выступить стороной переговоров.

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«Сегодня ситуация иная — нет ни тик-токов, ни знамен манкуртов, зато есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают», — подчеркнул журналист.

Ситуацию в Курской области оценивают как тяжелую

Военные корреспонденты отмечают, что хоть российским регулярным войскам и пограничникам удалось сорвать первоначальные замыслы Украины и ВСУ пришлось задействовать резервы, ситуация в регионе остается непростой. «Идут тяжелые бои», — заявил Александр Коц.

С Коцем согласен военкор Евгений Поддубный. Он сообщил, что ВСУ не ожидали столь ожесточенного сопротивления и масштабных обстрелов со стороны России, однако готовятся расширять плацдарм для переброски дополнительных резервов. Он счел, что украинские военные попытаются взять под огневой контроль дорогу Суджа-Льгов.

«Противник не ждал на этом участке такого моря огня. Уже сутки в подразделения ВСУ летит все что способно лететь и взрываться. Тактическая ситуация будет сильно зависеть от реального соотношения сил и средств. Бои в Курском приграничье продолжаются», — подытожил журналист.