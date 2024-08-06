Глава Курчатова опроверг сообщения об обстрелах Курской АЭС

Глава Курчатова Корпунков назвал фейковой информацию об обстрелах Курской АЭС

Глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС), назвав ее фейковой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объект работает в штатном режиме.

Ранее управление МЧС России по Курской области назвало фейковыми сообщения об эвакуации жителей региона из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

6 августа украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион.