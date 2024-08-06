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23:24, 6 августа 2024Россия

Глава Курчатова опроверг сообщения об обстрелах Курской АЭС

Глава Курчатова Корпунков назвал фейковой информацию об обстрелах Курской АЭС

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС), назвав ее фейковой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объект работает в штатном режиме.

Ранее управление МЧС России по Курской области назвало фейковыми сообщения об эвакуации жителей региона из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

6 августа украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион.

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      Марина Совина
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