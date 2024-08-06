В МЧС опровергли эвакуацию в Курской области

МЧС Курской области: сообщения об эвакуации являются фейком

Сообщения об эвакуации жителей Курской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются фейком. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.

До того стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Суджа в Курской области пострадала двухлетняя девочка.

Как разъяснил Смирнов, в результате атаки в Судже оказались сильно повреждены несколько жилых домов. Власти Курской области готовы помочь владельцам с восстановлением.