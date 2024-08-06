Украинский коптер атаковал легковушку с людьми в Курской области

Врио Смирнов: украинский коптер атаковал легковушку на курской станции Глушково

Украинский коптер атаковал легковой автомобиль с людьми на станции Глушково в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что в результате произошедшего ранения получили два местных жителя. По данным Смирнова, всех пострадавших отвезли в Глушковскую районную больницу.

Других подробностей врио губернатора не раскрыл.

До этого стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Суджа в Курской области пострадала двухлетняя девочка.

Как разъяснил Смирнов, в результате атаки в Судже оказались сильно повреждены несколько жилых домов. Власти Курской области готовы помочь владельцам с восстановлением.