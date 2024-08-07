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09:00, 7 августа 2024Россия

Военкор заявил о сложной обстановке на границе Курской области после попытки прорыва ДРГ

Военкор Поддубный: в ночь на 7 августа ВСУ насыщали курское приграничье техникой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 7 августа, насыщали курское приграничье техникой и личным составом. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По словам военкора, ВСУ отправляют к Курской области средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику. Ситуацию на границе Поддубный описал как сложную.

«Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю (...) ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление (...). Обстановка сложная», — заявил в блоге журналист.

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Как сообщалось ранее, 6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Известно, что среди атаковавших границу были также члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и бойцы территориальной обороны Украины.

Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

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      Марк Леонов
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