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14:09, 6 августа 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о вооруженной провокации ВСУ на границе с Курской областью

ФСБ: в Курской области пограничники и ВС отразили вооруженную провокацию ВСУ
Начало событий в новости Раскрыт состав пытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Российские пограничники и военнослужащие отразили вооруженную провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую на границе с Курской областью. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

Населенные пункты приграничного региона России подверглись обстрелам. Сотрудники Пограничной службы ФСБ совместно с подразделениями Вооруженных сил России приняли меры по отражению вооруженной агрессии.

О попытке штурма российской государственной границы со стороны Украины стало известно утром 6 августа. Этому предшествовал обстрел ВСУ города Суджи при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе, при котором пострадали пять человек. Затем диверсанты, вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой, при поддержке тяжелой техники попытались прорваться на территорию России. Как сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, ДРГ не удалось проникнуть в регион.

В состав пытавшейся прорваться в Курскую область ДРГ входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины.

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      Любовь Ширижик
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