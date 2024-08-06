Раскрыт состав пытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

Mash: среди пытавшихся прорваться в Курскую область диверсантов были члены РДК

Среди участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Информацию о составе подразделения раскрыл Telegram-канал Mash.

По информации издания, в группу также входили военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцы территориальной обороны.

Как выяснил канал, российские войска отбросили ДРГ в Шосткинский район Сумской области, где диверсанты разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках, где продолжаются бои. Военнослужащие Вооруженных сил России наносят по противнику удары при помощи артиллерии и авиации. Предварительно, минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены, еще около 50 ранены.

Ранее появилось видео с последствиями обстрела Суджанского района Курской области перед попыткой прорыва ДРГ. На кадрах видно, поврежденные жилые дома и вырванные куски асфальта. По данным временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова, Ранения получили минимум пять россиян, среди которых трое детей.