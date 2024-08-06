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11:51, 6 августа 2024Россия

Появилась хронология атаки ВСУ на Курскую область

Mash: ВСУ начали атаковать Курскую область танками и артиллерией около трех утра

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаковать Курскую область танками и бить артиллерией по населенным пунктам около трех утра. Такая хронология событий появилась у Telegram-канала Mash.

По сведениям издания, на машинах украинской стороны был замечен новый знак отличия — треугольник. ВСУ закидывали приграничную территорию дронами-камикадзе.

Mash, ссылаясь на некоторых военных блогеров, предположил, что за атакой на Курскую область стоит руководитель украинского главного разведывательного управления Кирилл Буданов. На Украине эту информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли минимум 20 бойцов ВСУ при попытке прорыва в Курскую область.

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      Анна Щербакова
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