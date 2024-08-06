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11:47, 6 августа 2024Россия

Стали известны потери ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

Mash: минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Минимум 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области. О потерях среди диверсантов стало известно Telegram-каналу Mash.

Издание пишет, что в данный момент продолжаются бои за территорией России. Бойцы противника разбились на малые группы рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. Российские войска наносят по ним удары из артиллерии и авиации.

Канал также выяснил, что атака со стороны Украины началась в три утра по московскому времени при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе. Затем при поддержке тяжелой техники диверсионно-разведывательная группа начала штурм границы. Кроме того, на машинах украинских бойцов заметили новый знак отличия — треугольник.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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